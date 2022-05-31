551 أسيرًا محكوم بالمؤبد "مدى الحياة" في سجون الاحتلال

ارتفعت قائمة أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد "مدى الحياة"، في سجون الاحتلال لتصل وفق مركز فلسطين لدراسات الأسرى لـ 551 أسيرًا، وذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال اليوم حكمًا جديدًا بحقّ أسير من الخليل.

وأوضح رياض الأشقر مدير المركز أنّ محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت الثلاثاء حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة بحقّ الأسير أحمد عارف عصافرة من بلدة بيت كاحل غرب الخليل، بعد إدانته بالمسئولية عن الخلية التي قتلت جنديًّا اسرائيليًّا عام ٢٠١٩ قرب مستوطنة جنوب بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال "عصافرة" إضافة إلى شقيقه "قاسم"، وابن عمه "نصير" بداية شهر أغسطس من العام 2019، ووجّهت لهم تهمة قتل الجندي "دفير سوريك" عند مستوطنة مجدال عوز بالسكين وأقدمت على هدم منازلهم.

وكانت أصدرت بحقّ الأسيرين "قاسم، ونصير" أحكامًا بالسجن المؤبد قبل 6 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة مليون ونصف المليون شيقل، واليوم أصدرت حكمًا مماثلًا على الأسير "أحمد" بتهمة تزعُّم الخلية.

وأشار الأشقر إلى أنّ عددًا من الأسرى المحكومين بالمؤبد معتقلين منذ ما يزيد عن 25 عامًا وهم الأسرى القُدامى، وعشرات الأسرى الآخرين معتقلين منذ ما يزيد عن 20 عامًا، حيث أنّ غالبية عمداء الأسرى يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد مدى الحياة.

المصدر / فلسطين أون لاين