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تجييش الاحتلال لجيشه وشرطته خوفا من سطوة غزة هو "انتصار"

منويل مسلم: كل دقيقة مقاومة لمسيرة "الأعلام الإسرائيلية" كانت "دقيقة انتصار"

31 مايو 2022 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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عضو هيئة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية الأب مانويل مسلم

أكد عضو هيئة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية الأب مانويل مسلم، أن كل دقيقة مقاومة جرت في القدم لمسيرة الأعلام الإسرائيلية كانت "دقيقة انتصار".

وأضاف مسلم في منشور له على صفحته الخاص في فيس بوك: "مسيرة الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين انتصار، رفع العلم الفلسطيني في أرجاء القدس انتصار، رفع العلم الفلسطيني في الأقصى انتصار، وجود شباب وأطفال ورجال ونساء فلسطينيين في شوارع القدس يقاومون انتصار".

وتابع: "رفع العلم الفلسطيني في سماء القدس أكبر انتصار وهزيمة لمسيرة أعلام الأبيض والأزرق (إسرائيل)، وهزيمة لإرادة القوة العسكرية بالاستيلاء على القدس".

وشدد على أن تجييش الاحتلال لجيشه وشرطته وطيرانه الحربي، وسد الطرق بالحواجز خوفا من سطوة غزة هو "انتصار".

ونوه إلى أن اقتحام المستوطنين ساحات الأقصى "تحتضنهم وتحميهم قوة الاحتلال انتصار"، ورفع الأعلام الفلسطينية في أرجاء الوطن انتصار، وكل هذا انتصار للقدس وأهل القدس.

ورأى الأب مسلم أن ما حدث في القدس توبيخ لجيوش العرب والمسلمين، ولبعض قادة العرب والمطبّعين.

وأكد أن كل ما جرى في القدس إصْرارٌ من أبناء شعبنا بأن التحرير تَدُقُّ أبوابَه فقط أيديهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #منويل مسلم #مسيرة الأعلام

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