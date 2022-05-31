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عشرات المستوطنين بينهم المتطرف (يهودا غليك) يقتحمون"الأقصى"

31 مايو 2022 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
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اقتحام "غليك" للأقصى صباح اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، وسط حماية وحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في اقتحام المسجد الأقصى المستوطن المتطرف يهودا غليك، إلى جانب أربعة عناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر مقدسية أن 149 مستوطناً بينهم المتطرف غليك، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وذلك بعد توتر شديد شهدته مدينة القدس المحتلة، عقب تنظيم المستوطنين لمسيرة الأعلام الأحد الماضي.

وأعرب المرابطون في المسجد الأقصى عن ثباتهم أمام اعتداءات وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية.

وتصدى المرابطون في المسجد الأقصى الأحد الماضي، لاقتحامات المستوطنين، ورفعوا العلم الفلسطيني ردًا على رفع أعلام الاحتلال في المسجد، وواجهوا الاقتحامات بالتكبير والتهليل، وأدوا صلاة الضحى لساعات طويلة.

كما وشهدت عدة نقاط في الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين وتنظيمهم مسيرة الأعلام في مدينة القدس المحتلة.

وأشادت حركة “حماس”، بالمرابطين وتصدّيهم لاقتحامات المستوطنين، ومقارعتهم مسيرة الأعلام الاستيطانية، داعية أهالي الضفة الغربية إلى مزيد من الاشتباك مع المحتل، وإلى مقاومته بكل الوسائل ورفع كلفة جرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا حتى دحره عن أرضنا وتطهيرها من دنسه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنين

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