"الإحصاء" تنشر أرقام صادمة عن نسب المدخنين بالضفة والقطاع

أظهر مسح للجهاز المركزي للإحصاء، نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ثلثي الذكور فوق سن 18 سنة في الضفة الغربية مدخنون، تنخفض النسبة إلى الثلث في قطاع غزة.

وقال الإحصاء، إن نسبة انتشار التدخين بين الأفراد الذكور 18 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية يبلغ حوالي 54% مقابل 8% بين الإناث، وشكلت نسبة المدخنين الذكور حوالي 67% من مجمل الذكور 18 سنة فأكثر في الضفة الغربية، مقابل 33% في قطاع غزة. أما بين الإناث فقد بلغت هذه النسبة حوالي 12% من مجمل الإناث في الضفة الغربية مقابل نحو 1% فقط من مجمل الإناث في قطاع غزة في نفس الفئة العمرية.

ووفقا لنتائج المسح، فقد شكل الأفراد في الفئة العمرية 18- 29 سنة ما نسبته 40% من مجمل الأفراد المدخنين حاليا، مع تباينات واضحة في نسب انتشار التدخين حسب الفئات العمرية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت النتائج أن التدخين أكثر انتشارا بين الشباب في الفئة العمرية 18-29 سنة في الضفة الغربية بنسبة 43% من مجمل الأفراد في هذه الفئة العمرية، وأن عادة التدخين أكثر انتشارا في قطاع غزة في الفئة العمرية 40-49 سنة، حيث بلغت ما يقارب 23% من مجمل الأفراد في نفس الفئة العمرية.

في حين كانت عادة التدخين أقل انتشارا بين كبار السن (60 سنة فأكثر) حيث بلغت النسب للضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 26% و12% على التوالي.

ونفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المسح، بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) أول مسح متخصص حول التدخين واستهلاك التبغ في فلسطين خلال الفترة الممتدة بين (14/9/2021-01/11/2021) على عينة قدرها 9,232 أسرة ممثلة في فلسطين، وبلغ عدد الأسر التي تم استيفاء بياناتها (7,763) أسرة، منها (5,049) أسرة في الضفة الغربية، و(2,714) أسرة في قطاع غزة، بنسبة تجاوب بلغت 88%.

وفقا لنتائج المسح، ارتفعت نسبة الأفراد 18 سنة فأكثر الذين يدخنون منتجاً أو أكثر من منتجات التبغ المدخن (السجائر المصنعة، والسجائر الملفوفة يدويا، والسيجار، والنرجيلة) في فلسطين إلى نحو 31% من إجمالي الأفراد 18 سنة فأكثر في العام 2021، في حين كانت هذه النسبة لعام 2010 نحو 23%.

وعلى مستوى المنطقة فقد أشارت نتائج المسح إلى فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وارتفاع واضح في نسبة انتشار التدخين بين الأفراد 18 سنة فأكثر في الضفة الغربية إذ ارتفعت من نحو 26% عام 2010 إلى نحو 40% لعام 2021، في حين ارتفعت في قطاع غزة من نحو 15% في عام 2010 إلى 17% عام 2021.

وأشارت نتائج المسح إلى أن محافظة طولكرم في الضفة الغربية سجلت اعلى نسبة للأفراد المدخنين للعام 2021 فبلغت نحو 49% من مجمل الأفراد 18 سنة فأكثر في المحافظة، في حين كانت محافظة سلفيت أقل محافظات الضفة الغربية ممارسة للتدخين فبلغت نسبة الأفراد المدخنين نحو 30% من مجمل الأفراد 18 سنة فأكثر في المحافظة.

وفي قطاع غزة سجلت محافظة رفح النسبة الأعلى للمدخنين بين محافظات قطاع غزة حيث بلغت النسبة حوالي 20% من مجمل الأفراد 18 سنة فأكثر في المحافظة، وكانت النسبة الأدنى للمدخنين بين محافظات قطاع غزة في محافظة خان يونس إذ بلغت هذه النسبة حوالي 16% من مجمل الأفراد في المحافظة.

المصدر / فلسطين أون لاين