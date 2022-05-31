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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

31 مايو 2022 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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زوارق الاحتلال البحرية

استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بنيران أسلحتها الرشاشة، الصيادين، قبالة شواطئ بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الزوارق الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صليات من الرصاص تجاه الصيادين خلال عملهم اليومي، وأجبرتهم على المغادرة، دون وقوع إصابات.

ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بحرية الاحتلال #الصيادين

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