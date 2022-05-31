مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة شومر

إعلان توظيف صادر عن شركة شومر تعلن فيه عن حاجتها الى مندوب مبيعات .
شروط التسجيل
- خبرة 2 سنوات واكثر في مجال المبيعات والتسويق
-حسن المظهر .
- القدرة على تحمل ظروف العمل.
- القدرة على العمل الميداني .
- يمتلك رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.
- لديه خبرة في الطرق
- ان يكون من المناطق التالية ( الجنوب - الوسطى - الشمال - غزة )
- معرفة جيدة بالقراءة والكتابة.
طريقة التقديم للوظائف:
- على من يجد في نفسه الكفاءة، يتم تقديم الطلبات والمقابلات في مقر الشركة بعد استكمال الشروط
- العنوان: - المغازي - صلاح الدين - مقابل بلدية المغازي
- ينتهى التسجيل الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 7/6/2022