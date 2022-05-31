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مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة شومر

31 مايو 2022 . الساعة 17:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة شومر  تعلن فيه عن حاجتها الى مندوب مبيعات .

شروط التسجيل 

- خبرة 2 سنوات واكثر في مجال المبيعات والتسويق

-حسن المظهر .

- القدرة على تحمل ظروف العمل.

- القدرة على العمل الميداني .

- يمتلك رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

- لديه خبرة في الطرق

- ان يكون من المناطق التالية ( الجنوب - الوسطى - الشمال - غزة )

- معرفة جيدة بالقراءة والكتابة.

طريقة التقديم للوظائف:

- على من يجد في نفسه الكفاءة، يتم تقديم الطلبات والمقابلات في مقر الشركة بعد استكمال الشروط

- العنوان: - المغازي - صلاح الدين - مقابل بلدية المغازي

- ينتهى التسجيل  الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 7/6/2022

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