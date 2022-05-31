مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة شومر

إعلان توظيف صادر عن شركة شومر تعلن فيه عن حاجتها الى مندوب مبيعات .

شروط التسجيل

- خبرة 2 سنوات واكثر في مجال المبيعات والتسويق

-حسن المظهر .

- القدرة على تحمل ظروف العمل.

- القدرة على العمل الميداني .

- يمتلك رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

- لديه خبرة في الطرق

- ان يكون من المناطق التالية ( الجنوب - الوسطى - الشمال - غزة )

- معرفة جيدة بالقراءة والكتابة.

طريقة التقديم للوظائف:

- على من يجد في نفسه الكفاءة، يتم تقديم الطلبات والمقابلات في مقر الشركة بعد استكمال الشروط

- العنوان: - المغازي - صلاح الدين - مقابل بلدية المغازي

- ينتهى التسجيل الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 7/6/2022