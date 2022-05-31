روسيا توقف تزويد هولندا بالغاز الطبيعي

أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم"، تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى هولندا، بسبب رفض الأخيرة الموافقة على مطالب موسكو للدفع بعملة الروبل.

وقالت الشركة في بيان، مساء الإثنين، إنها ستوقف الإمدادات إلى شركة "غازتيرا" التي تشتري الغاز وتتاجر فيه بالنيابة عن الحكومة الهولندية، اعتباراً من 31 مايو/ أيار الجاري.

وأشار البيان إلى القرار الروسي باعتماد الروبل في عمليات شراء الغاز الروسي، اعتباراً من 1 أبريل/ نيسان الماضي.

وأوضح أنه وبسبب رفض هولندا الدفع بالروبل، تقرر قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل عنها.

وتأتي هذه الخطوة من قبل "غاز بروم"، بعد خطوات مشابهة اتخذتها تجاه كل من بولندا وبلغاريا وفنلندا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد في مارس/ آذار الماضي، بقطع إمدادات الغاز عنما وصفها بـ"الدول غير الصديقة"، في حال رفضها الدفع بالروبل، وذلك ردا على العقوبات التي تفرضها هذه الدول على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

المصدر / وكالات