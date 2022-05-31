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رسميًّا.. قناة "i24news" الإسرائيلية تفتح مكتبًا لها في المغرب

31 مايو 2022 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
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شعار قناة "i24news" الإسرائيلية

أعلنت قناة "i24news" الإسرائيلية، افتتاح مكتب لها في المملكة المغربية بحفل أُقيم في موقع شالة الأثري بالعاصمة الرباط.

وبحسب مقطع فيديو بثّته القناة على تويتر، فإنّ الحفل الذي نُظّم في وقت متأخر من ليل الإثنين، شهد حضور عدد من الشخصيات والأكاديميين.

وتعتبر "i24news" أول قناة إسرائيلية تفتح مكتبًا لها بالمغرب.

كما نشر بعض الإسرائيليين والمغاربة صور هذا الحفل بمنصات التواصل الاجتماعي، ومن المنتظر أن يكون للقناة مكتب في الرباط وآخر بالدار البيضاء، وفق "i24news".

وقناة "i24news" يملكها باتريك دراحي، وهو ملياردير إسرائيلي ولد في مدينة الدار البيضاء من أسرة يهودية، ليهاجر بعدها إلى فرنسا ثم دولة الاحتلال.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت المغرب ودولة الاحتلال، استئناف علاقات التطبيع بينهما، بعد توقّفها عام 2000، وفي 22 من الشهر ذاته، وقّعت الحكومة المغربية، "إعلانًا مشتركًا" مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى الرباط.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة، فيما تَعدُّ الأوساط الفلسطينية خطوات التطبيع بأنه طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، وخطوة للتغطية على جرائم الاحتلال واستمرارها بحقّ الشعب الفلسطيني.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية تُوافق على التطبيع مع الاحتلال خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وجاءت خطوة فتح مكتب للقناة الإسرائيلية في المغرب بعد يوم واحد من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في مدينة القدس والمسجد الأقصى، حيث اقتحم الآلاف من المستوطنين باحات المسجد واعتدوا على المرابطين، فيما رفعت حشود منهم الأعلام الإسرائيلية في شوارع وساحات القدس، واعتدت على المقدسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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