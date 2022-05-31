وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة .

الوظائف المطلوبة:

أولاً : وظيفة مدرس برمجة تطبيقات الهواتف الذكية / وفقاً للشروط التالية /

1- حاصل على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة بمعدل لا يقل عن 75%، ويفضل خريجو بكالوريوس تطبيقات الهواتف النقالة.

2- أن يكون عنده خبرة ببرمجة تطبيقات الهواتف الذكية Mobile Apps عبر أنظمة Android و IOS.

3- معرفة جيدة بالتسويق والتربح من التطبيقات الذكية.

4- أن يكون لديه مشاريع وتطبيقات الكترونية.

5- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب.

ثانياً: وظيفة محاضر برمجة تطبيقات الهواتف الذكية / وفقاً للشروط التالية /

1. أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد تخصصات برمجة الهواتف الذكية أو هندسة الحاسوب أو علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات.

2. ألا يقل معدل المتقدم في البكالوريوس عن 80%.

3. أن يكون لدية خبرة عملية في مجال تجربة المستخدم UX/UI (User Experience).

4. أن يكون لديه خبرة عملية في مجال برمجة الهواتف الذكية عبر أنظمة Android أو IOS.

5. أن يكون لديه خبرة عملية في برمجة الويب.

6. يفضل من لديه خبرة عملية في مجال برمجة تطبيقات العاب الهواتف الذكية أو الحوسبة السحابية أو إنترنت الأشياء.

7. يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس في أحد مجالات البرمجة الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية المختلفة.

ثالثاً: وظيفة مدرس في مجال امن المعلومات و الشبكات / وفقاً للشروط التالية /

- أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير او الدكتوراه في أحد تخصصات امن المعلومات أو هندسـة الحاسوب او علـوم الحاسـوب أو التخصصات ذات العلاقة بتقديـر عـام (جيد جدًّا ) علـى الأقـل .

- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الشبكات وتركيبها وإدارتها وحمايتها

- يفضل من لديه خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين في مجال التدريس في مجالات أمن المعلومات أو الشبكات

- يفضل أن يكون المتقدم متفرغًا للتدريس .

رابعاً: وظيفة مدرس برمجه قواعد بيانات / وفقاً للشروط التالية /

- أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير او الدكتوراه في أحد تخصصات هندسـة الحاسوب أو علـوم الحاسـوب أو التخصصات ذات العلاقة بتقديـرعـام (جيد جدًّا ) علـى الأقـل .

- خبرة عملية و أكاديمية في مجال التصميم وبرمجة قواعد البيانات أوراكل (SQL – PL/SQL ) لمدة لا تقل عن سنتين.

- يفضل من لديه دورات تدريبية في مجال برمجة قواعد البيانات.

- يفضل أن يكون المتقدم متفرغًا للتدريس

خامساً: وظيفة مدرس مختص في مجال الهندسة الاجتماعية / وفقاً للشروط التالية /

- أن يكون حاصلًا على البكالوريوس او الماجستير في أحد تخصصات هندسـة الحاسوب أو علـوم الحاسـوب أو التخصصات ذات العلاقة تقديـر عـام (جيد جدًّا ) علـى الأقـل .

- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الهندسة الاجتماعية و الاختراق الأخلاقي

- يفضل من لديه خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين

- يفضل أن يكون المتقدم متفرغًا للتدريس

سادساً: وظيفة مدرس تصميم مواقع ويب / وفقاً للشروط التالية /

- أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير او الدكتوراه في أحد تخصصات هندسـة الحاسوب او علـوم الحاسـوب أو التخصصات ذات العلاقة بتقديـر عام (جيد جدًّا ) علـى الأقـل .

- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في تصميم مواقع الويب HTML, JavaScript, CSS, bootstrap

- يفضل من لديه خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين

- يفضل من لديه خبرة في العمل الحر والعمل عن بعد في مجال تصميم وتطوير مواقع الويب

- يفضل أن يكون المتقدم متفرغًا للتدريس

سابعاً : وظيفة محاضر في مجال علم البيانات و الذكاء الاصطناعي / وفقاً للشروط التالية /

- أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير او الدكتوراه في أحد تخصصات علم البيانات و الذكاء الاصطناعي بتقديـر عـام (جيد جدًّا ) علـى الأقـل .

- لديه خبرة عملية في مجال برمجة تطبيقات الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

- يفضل من لديه خبرة في مجال أتمتة التعلم الآلي والتعلم العميق.

- يفضل من لديه خبرة عملية في مجال تحليل البيانات الضخمة والتنقيب في البيانات.

- يفضل من لديه إلمام بمنصات معالجة البيانات مثل Hadoop.

- يفضل ان يكون متفرغا و لديه خبرة في مجال التدريس

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال الدخول لبوابة الوظائف الخاصة بالكلية من خلال الرابط التالي :

https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

- التقدم للطلبات عبر بوابة الوظائف حتى تاريخ 30-6-2022 م.