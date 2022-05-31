وظيفة محاسب في شركة للاستشارات الاقتصادية

إعلان توظيف صادر عن شركة جدوى للاستشارات الاقتصادية وحلول الأعمال تعلن فيه عن طرح وظائف شاغرة لحملة (البكالوريوس) للعمل بمجال المحاسبة، وذلك لدى شركة متخصصة في استيراد وبيع وتوزيع المواد الغذائية بمدينة غزة، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

- المسمى الوظيفي: محاسب (Accountant)

- المتطلبات:

▪️ درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة

▪️ خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في العمل على برنامج الاصيل للمحاسبة

▪️ مهارات استخدام برنامج ميكروسوفت اوفيس وخاصة الاكسل.

▪️ القدرة على العمل ضمن فريق.

▪️ تحمل العمل تحت الضغط.

▪️ القدرة على وضع خطة عمل وإنجاز المهام حسب الأولويات.

▪️ القدرة على تحديد وحل المشكلات.

▪️ يتمتع بمهارة التفكير النقدي والتحليلي الابداعي

- مهام الوظيفة

▪️ إثبات وتسجيل المشتريات والمدفوعات للموردين وتحميلها بالتكاليف الإضافية من خلال نظام الاقسام في برنامج الأصيل

▪️ إدارة وتسجيل العمليات المصرفية والشيكات ومتابعتها واعداد التسويات البنكية وفق الأصول المحاسبية

▪️ إدارة وتسجيل المبيعات والتحصيلات ومتابعة أرصدة المدينين حسب سياسة الشركة في منح الائتمان.

▪️ إثبات الحركات المخزنية الواردة والصادرة للأصناف حسب المستندات ذات العلاقة بما فيها حركات التصنيع اللازمة واجراء الجرد الفعلي ومطابقته مع السجلات المخزنية على برنامج الأصيل

▪️ الالمام بالمبادئ المحاسبة وتطبيقاتها

▪️ تطبيق الإجراءات المتبعة وإعداد التقارير والبيانات المالية بدقية وفي الوقت المناسب.

▪️ تجميع وتحليل المعلومات المالية لإعداد البيانات المالية بما في ذلك الحسابات الشهرية والسنوية.

▪️ الاحتفاظ بالسجلات المالية امتثالاً للسياسات والإجراءات المقبولة.

▪️ أرشفة المستندات والعمليات المالية والمحاسبية حسب الأصول.

▪️ الالتزام بالمواعيد النهائية لإعداد التقارير المالية.

▪️ إعداد تقارير الإدارة المالية.

▪️ إجراء التسويات والإغلاقات شهرية وفصلية وسنوية دقيقة وفي الوقت المناسب.

▪️ المساعدة في حل التناقضات المحاسبية والمخالفات حسب الاصول.

▪️ المساعدة في تطوير قواعد البيانات المالية.

▪️ إعداد متطلبات المراجعة المالية وتنسيق عملية المراجعة.

▪️ ما يكلف به من المسؤول المباشر.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- عنوان الشركة | مدينة غزة- الرمال- برج بنك فلسطين .