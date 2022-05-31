مطلوب منسق طبي للعمل في جمعية طبية

إعلان توظيف صادر عن جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية ACHA تعلن فيه عن مرشحين مؤهلين لشغل الوظيفة التالية:

- الوظيفة : منسق طبي Medical Coordinator

- النوع: عقد بدوام كامل.

- المكان: جمعية عبد الشافي الصحية المجتمعية - المكتب الميداني والفروع

- مدة العقد: 1 سنة

المسمى الوظيفي:

- ضمان تحديث جمع البيانات وأن المعلومات ذات صلة ومتوافقة مع معايير ACHA ومتطلبات تقديم التقارير من المانحين.

- ضمان استخدام مواد رؤية ACHA أثناء تنفيذ المشروع وكذلك تنسيقات وأدوات ACHA.

- دعم المدير الطبي في إعداد تقارير المشروع ، بناءً على تحليل مُجمَّع بشكل كافٍ للبيانات الطبية والصحية للمشروع وأنشطة الإحالة

- تقديم المشورة والدعم للمدير الطبي فيما يتعلق بالتطوير والتقدم في المشروع وفقًا لخطة العمل المعتمدة

- التعاون في العيادة الخارجية لجمع المعلومات ذات الصلة.

- ضمان الإشراف السريري.

- إقامة علاقة دورية مع ممثلي وزارة الصحة والحفاظ عليها.

- بدء اتصالات مع المنظمات الطبية الأخرى والحفاظ عليها لتحفيز التعاون.

-حضور الاجتماعات مع السلطات الصحية الوطنية ومجموعة الصحة وأصحاب المصلحة المعنيين عند الاقتضاء.

- إعداد المواصفات والكميات المطلوبة لأوامر الشراء الخاصة بتوريد المواد والمستهلكات الطبية.

- ضمان الاستخدام الجيد والتخزين المناسب للإمدادات الطبية والمواد الاستهلاكية.

- ضمان سلامة وجودة هياكل ومنشآت الرعاية الصحية أثناء تنفيذ المشروع.

مؤهلات الوظيفة

- بكالوريوس طب.

- تصريح من وزارة الصحة الفلسطينية للعمل كطبيب بشري

- خبرة لا تقل عن سنتين في العمل في المشاريع الصحية والطبية.

- مهارات تحليل البيانات والكتابة.

- معرفة هياكل وديناميكيات النظام الصحي الفلسطيني.

- معرفة النوع الاجتماعي ونهج الحماية

- اللغات: الإنجليزية بطلاقة. العربية الأم.

- مهارات جيدة في استخدام برامج الكمبيوتر (برامج الويب ، والمكتب ، والبريد الإلكتروني)

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/vX5GoM2BTFSizBu5A

- آخر يوم للتقديم هو 15/6/2020