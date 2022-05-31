مطلوب منسق طبي للعمل في جمعية طبية

إعلان توظيف صادر عن جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية ACHA تعلن فيه عن مرشحين مؤهلين لشغل الوظيفة التالية:
- الوظيفة : منسق طبي Medical Coordinator
- النوع: عقد بدوام كامل.
- المكان: جمعية عبد الشافي الصحية المجتمعية - المكتب الميداني والفروع
- مدة العقد: 1 سنة
المسمى الوظيفي:
- ضمان تحديث جمع البيانات وأن المعلومات ذات صلة ومتوافقة مع معايير ACHA ومتطلبات تقديم التقارير من المانحين.
- ضمان استخدام مواد رؤية ACHA أثناء تنفيذ المشروع وكذلك تنسيقات وأدوات ACHA.
- دعم المدير الطبي في إعداد تقارير المشروع ، بناءً على تحليل مُجمَّع بشكل كافٍ للبيانات الطبية والصحية للمشروع وأنشطة الإحالة
- تقديم المشورة والدعم للمدير الطبي فيما يتعلق بالتطوير والتقدم في المشروع وفقًا لخطة العمل المعتمدة
- التعاون في العيادة الخارجية لجمع المعلومات ذات الصلة.
- ضمان الإشراف السريري.
- إقامة علاقة دورية مع ممثلي وزارة الصحة والحفاظ عليها.
- بدء اتصالات مع المنظمات الطبية الأخرى والحفاظ عليها لتحفيز التعاون.
-حضور الاجتماعات مع السلطات الصحية الوطنية ومجموعة الصحة وأصحاب المصلحة المعنيين عند الاقتضاء.
- إعداد المواصفات والكميات المطلوبة لأوامر الشراء الخاصة بتوريد المواد والمستهلكات الطبية.
- ضمان الاستخدام الجيد والتخزين المناسب للإمدادات الطبية والمواد الاستهلاكية.
- ضمان سلامة وجودة هياكل ومنشآت الرعاية الصحية أثناء تنفيذ المشروع.
مؤهلات الوظيفة
- بكالوريوس طب.
- تصريح من وزارة الصحة الفلسطينية للعمل كطبيب بشري
- خبرة لا تقل عن سنتين في العمل في المشاريع الصحية والطبية.
- مهارات تحليل البيانات والكتابة.
- معرفة هياكل وديناميكيات النظام الصحي الفلسطيني.
- معرفة النوع الاجتماعي ونهج الحماية
- اللغات: الإنجليزية بطلاقة. العربية الأم.
- مهارات جيدة في استخدام برامج الكمبيوتر (برامج الويب ، والمكتب ، والبريد الإلكتروني)
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/vX5GoM2BTFSizBu5A
- آخر يوم للتقديم هو 15/6/2020