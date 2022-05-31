وظيفة شاغرة في جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية

جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية (ACHA) هي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست عام 1969 وبدأت العمل في عام 1972 ومرخصة من وزارة الداخلية عام 2003 تحت سجل رقم 1901 ، بدعم من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة للبرامج ذات الصلة.

جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية (ACHA) تعنى بالديمقراطية والتنمية والعمل الإغاثي، حاليا تقدم خدمات متعددة القطاعات تشمل الخدمات الصحية والثقافية والتعليمية والإنسانية لجميع المواطنين المحتاجين في قطاع غزة.

تبحث جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية ACHA حاليًا عن مرشحين مؤهلين لشغل الوظيفة التالية:

- الوظيفة : جامع تبرعات Fundraiser

- النوع: عقد بدوام كامل.

- المكان: جمعية عبد الشافي الصحية المجتمعية - المكتب الميداني والفروع

- مدة العقد: 1 سنة

المسمى الوظيفي:

• مسؤول عن كتابة المقترحات في مجال السياسات الاجتماعية والصحية والتنمية والمساواة بين الجنسين لمختلف الجهات المانحة والشركاء.

• مسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجيات جمع الأموال وخطة ACHA.

• إنتاج التقارير السردية والوثائق المتعلقة بالبرامج والمشاريع والأنشطة المختلفة التي تنفذها ACHA بالإضافة إلى التقارير السنوية.

• تخطيط وتنظيم وتنفيذ أنشطة جمع الأموال.

• بناء والحفاظ على العلاقات مع شركاء المنظمة والمانحين.

• تعزيز التشبيك مع المؤسسات والائتلافات ذات الصلة محلياً ودولياً.

• تمثيل المنظمة بين الشركاء والمانحين والمنظمات غير الحكومية الأخرى حسب الضرورة.

• كتابة وصياغة مقترحات المشاريع.

• إنشاء رسائل قوية لجمع التبرعات تجذب المانحين المحتملين

• تحديد والاتصال بالمانحين المحتملين

• متابعة دعوات تقديم العروض

• متابعة جميع الاتفاقات مع جميع الجهات المانحة.

• المشاركة في اجتماعات مع الجهات المانحة والشركاء الآخرين للمنظمة - على الصعيدين المحلي والدولي.

مؤهلات الوظيفة

• درجة البكالوريوس في العلاقات العامة ، وحقوق الإنسان ، والتنمية ، والإدارة ، والاتصالات ، أو مجال ذي صلة.

• ما لا يقل عن ثلاث سنوات من العمل في بيئة المنظمات غير الحكومية ويفضل أن يكون ذلك في مجال الصحة .

• خبرة جيدة في إدارة دورة المشروع.

• خبرة قوية ومتينة في جمع التبرعات وكتابة المقترحات لمنظمات المجتمع المدني.

• إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

• المعرفة والمهارات المتقدمة في Microsoft Office.

• معرفة جيدة وفهم للوضع الاجتماعي والسياسي والصحي في فلسطين.

• القدرة والمرونة على العمل ضمن فريق ، وتحت ضغط عالٍ للوفاء بالمواعيد النهائية.

• مهارات اتصال ممتازة ومهارات التعامل مع الأفراد ، والقدرة على إقامة علاقات عمل فعالة والحفاظ عليها مع الزملاء والشركاء والمانحين.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/4DnKKdU8zQhPEDGS9

- آخر يوم لتقديم الطلبات هو 15/6/2022