شاغر وظيفي لمسوق إلكتروني في شركة لتكنولوجيا المعلومات

إعلان توظيف صادر عن شركة أبيكس لتكنولوجيا المعلومات بمدينة غزة تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي لمسوق/ة إلكتروني مبدع/ة وفق المتطلبات التالية:
1- خبرة في التسويق الرقمي.
2- القدرة على بناء الخطط التسويقية وإعداد التقارير الشهرية.
3- القدرة على انشاء وإدارة الحملات التسويقية.
4- القدرة على دراسة السوق وتحديد الفئة المستهدفة.
5- القدرة على إدارة منصات التواصل الإجتماعي.
6- القدرة على إدارة المحتوى والكتابة الإبداعية.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي :
https://forms.gle/mCC8SimjszF9DVo59
-ملاحظات :
- وظيفة بعقد ثابت.
- دوام مكتبي.
- امتيازات عديدة.