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شاغر وظيفي لمسوق إلكتروني في شركة لتكنولوجيا المعلومات

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شاغر وظيفي لمسوق إلكتروني في شركة لتكنولوجيا المعلومات

31 مايو 2022 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  شركة أبيكس لتكنولوجيا المعلومات بمدينة غزة تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي لمسوق/ة  إلكتروني مبدع/ة وفق المتطلبات التالية:

1-  خبرة في التسويق الرقمي.

2-  القدرة على بناء الخطط التسويقية وإعداد التقارير الشهرية.

3-  القدرة على انشاء وإدارة الحملات التسويقية.

4-  القدرة على دراسة السوق وتحديد الفئة المستهدفة.

5-  القدرة على إدارة منصات التواصل الإجتماعي.

6-  القدرة على إدارة المحتوى والكتابة الإبداعية.

طريقة التسجيل 

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/mCC8SimjszF9DVo59

-ملاحظات :

-  وظيفة بعقد ثابت.

-  دوام مكتبي.

-  امتيازات عديدة.

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