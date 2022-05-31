شاغر وظيفي لمسوق إلكتروني في شركة لتكنولوجيا المعلومات

إعلان توظيف صادر عن شركة أبيكس لتكنولوجيا المعلومات بمدينة غزة تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي لمسوق/ة إلكتروني مبدع/ة وفق المتطلبات التالية:

1- خبرة في التسويق الرقمي.

2- القدرة على بناء الخطط التسويقية وإعداد التقارير الشهرية.

3- القدرة على انشاء وإدارة الحملات التسويقية.

4- القدرة على دراسة السوق وتحديد الفئة المستهدفة.

5- القدرة على إدارة منصات التواصل الإجتماعي.

6- القدرة على إدارة المحتوى والكتابة الإبداعية.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/mCC8SimjszF9DVo59

-ملاحظات :

- وظيفة بعقد ثابت.

- دوام مكتبي.

- امتيازات عديدة.