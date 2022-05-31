الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس جمال الطويل

جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ جمال الطويل، من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وقررت سلطات الاحتلال تجديد الاعتقال الإداري بحق الشيخ الطويل لمدة ستة أشهر، للمرة الثالثة على التوالي.

واعتقل الشيخ الطويل في حزيران/ يونيو الماضي من أمام منزله بمدينة البيرة، وذلك بعد الإفراج عنه في آذار/ مارس 2021، عقب اعتقال إداري دام 8 أشهر.

وخاض خلال الاعتقال الحالي إضرابا مفتوحا عن الطعام لما يقارب الشهر، رفضا لاستمرار اعتقال ابنته إداريا، وعلقه بعد تحديد الاعتقال الإداري لها.

وفي 21 مارس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال، ابنة الطويل الأسيرة المحررة الصحفية بشرى على حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس.

ويعد الطويل من قادة حركة حماس البارزين في الضفة الغربية، ومرشحها عن قائمة "القدس موعدنا"، وشغل سابقا منصب رئيس بلدية البيرة

وأمضى القيادي الطويل ما مجموعه 16 عاماً في سجون الاحتلال، كما جرى اعتقال زوجته عام 2010، وأطلق سراحها بعد قضاء عام في الأسر.

المصدر / فلسطين أون لاين