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الاحتلال يخطر بهدم منازل عوائل منفذي عملية "إلعاد" و"(تل أبيب)

31 مايو 2022 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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جرافات الاحتلال تهدم منزل أحد الفلسطينيين

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الأسير أسعد الرفاعي، بهدم منزلهم، فيما سيتم خلال الأيام المقبلة تسليم إخطار آخر لعائلة الأسير صبحي صبيحات، وكلاهما من سكان بلدة رمانة في جنين، فيما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا لمنع هدم شقة الشهيد رعد حازم.

وأعلن جيش الاحتلال، مساء الإثنين، أنه سلم إخطارًا لعائلة الأسير الرفاعي، يُنذر بنيته هدم منزل العائلة، فيما سيتم خلال الأيام المقبلة تسليم آخر لعائلة الأسير صبيحات.

وتتهم قوات الاحتلال، الرفاعي وصبيحات بتنفيذ عملية "إلعاد" التي وقعت منذ عدة أسابيع، وأدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.

ويستخدم جيش الاحتلال سياسة العقاب الجماعي بحقّ عائلات منفذي العمليات.

إلى ذلك، رفضت "المحكمة العليا" الإسرائيلية، مساء الإثنين، التماسًا لمنع هدم شقة الشهيد رعد حازم منفذ عملية "ديزنغوف" في (تل أبيب)، في نيسان/أبريل الماضي، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وجرح آخرين.

وكانت قوة احتلالية اقتحمت الشقة ووضعت فيها أمر هدم، ومنحت عائلته مدة أسبوعٍ لتقديم اعتراض على القرار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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