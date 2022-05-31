اعتقالات واشتباكات مسلحة خلال مداهمات للاحتلال في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان مسلحين وقوات من جيش الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 8 شبان خلال اقتحامات للاحتلال بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد حافظ دريدي من بلدة بيت ليد قضاء طولكرم، والأسير المحرر مصطفى بني عودة من بلدة طمون جنوب طوباس، والأسير المحرر يحيى مقبول من نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أحمد مطير من مخيم قلنديا، وهاني زايد الهوارين من الخليل، والأسير المحرر نسيم البرغوثي من بيت ريما، وعلاء سرحان من بلدة جفنا قضاء رام الله، والمصاب عبد الرحمن يوسف الدراويش من بلدة دورا قضاء الخليل.

وفي ساعات الفجر الأولى، اقتحم قوات الاحتلال معززة بعناصر من الوحدات الخاصة مدينة جنين، حيث تمركزت القوات في منطقة "الجباريات"، حيث تم التصدي من قبل الشبان للقوات التي انسحبت من المكان.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين مسلحين في حي "الهدف"، دون أن يبلغ عن إصابات، كما اندلعت اشتباكات مسلحة في حي "حيفا" في المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون في ساعات الفجر الأولى، وتحت حماية قوات الاحتلال، بلدة تقوع قضاء بيت لحم.

وافاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن حوالي 10 حافلات تقل مستوطنين يرافقهم جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وتمركزوا على المدخل الغربي في محيط البلدية، وسط تخوفات المواطنين من مهاجمتهم للمنازل.

وكانت البلدة قد شهدت مواجهات قبل منتصف الليل، مع قوات الاحتلال أدت إلى إصابة عددا من المواطنين بالاختناق.

المصدر / فلسطين أون لاين