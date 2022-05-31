اجتماع طارئ للقوى الوطنية والإسلامية لمناقشة سياسات الأونروا

من المقرر أن تعقد لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا لمناقشة سياسات مفوض عام الأونروا "فيليب لازاريني"، التي تدفع باتجاه نقل صلاحيات الأونروا إلى وكالات ومؤسسات دولية أخرى أو إلى الدول المضيفة.

ووفق مصادر مطلعة فإن اللجنة ستناقش سبل التصدي للمحاولات الساعية للمس بتفويض الأونروا رقم 302؛ الذي ينص على حصرية تقديم الخدمات للاجئين فقط في الأونروا، وهو الهدف الذي من شأنه إسقاط قضية اللاجئين وحق العودة كأحد ثوابت الشعب الفلسطيني.

وكان لازاريني قد أعلن قبل أيام عن خيار جديد تدرسه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يتمثل في "زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد"؛ لتقوم برامج ومؤسسات أخرى بتقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها.

المصدر / فلسطين أون لاين