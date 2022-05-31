فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هل تناول اللحوم الحمراء يصيب بسرطان القولون؟

اجتماع طارئ للقوى الوطنية والإسلامية لمناقشة سياسات الأونروا

الوداد المغربي بطلاً لإفريقيا للمرة الثالثة

مسؤول يكشف لـ"فلسطين": السلطة تحتج على تهميشها خلال أحداث الأقصى

ناشطون ومغرّدون: نثق بالمقاومة ولا لوم على غزة

المفوضية الأوروبية تستبعد الاتفاق على حظر النفط الروسي خلال القمة

رئيس "الشورى القطري" يدعو لتشكيل لجنة للدفاع عن القدس

حريق ضخم يلتهم أكبر أسواق الخيام في الكويت

بكيرات: الاحتلال فشل في تهويد القدس وشعبنا لن يتخلى عن الأقصى

وسط خوفٍ كبير.. منظمة الصحة ترفع درجة تهديد جدري القرود

إعلان فيسبوك داخلي

ظهر اليوم

اجتماع طارئ للقوى الوطنية والإسلامية لمناقشة سياسات الأونروا

31 مايو 2022 . الساعة 00:16 بتوقيت القدس
...
شعار أونروا

من المقرر أن تعقد لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا لمناقشة سياسات مفوض عام الأونروا "فيليب لازاريني"، التي تدفع باتجاه نقل صلاحيات الأونروا إلى وكالات ومؤسسات دولية أخرى أو إلى الدول المضيفة.

ووفق مصادر مطلعة فإن اللجنة ستناقش سبل التصدي للمحاولات الساعية للمس بتفويض الأونروا رقم 302؛ الذي ينص على حصرية تقديم الخدمات للاجئين فقط في الأونروا، وهو الهدف الذي من شأنه إسقاط قضية اللاجئين وحق العودة كأحد ثوابت الشعب الفلسطيني.

وكان لازاريني قد أعلن قبل أيام عن خيار جديد تدرسه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يتمثل في "زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد"؛ لتقوم برامج ومؤسسات أخرى بتقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#أونروا #لجنة المتابعة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة