المفوضية الأوروبية تستبعد الاتفاق على حظر النفط الروسي خلال القمة

استبعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، إمكانية توصل زعماء الاتحاد إلى اتفاق بشأن فرض حظر على النفط الروسي في "الساعات الـ48 المقبلة".

وقالت دير لاين، في بروكسل حيث تعقد القمة الأوروبية، إن لديها "توقعات منخفضة" بشأن إمكانية حل قادة الاتحاد الأوروبي مسألة حظر النفط الروسي في "الـ 48 ساعة القادمة".

لكنها في الوقت نفسه أعربت عن أملها للتوصل إلى اتفاق في نهاية القمة الأوروبية التي تختتم أعمالها غدا الثلاثاء.

وبينما يستعد الزعماء الأوروبيون لبحث الدعم المالي لأوكرانيا وأزمة الغذاء العالمي وتحول الطاقة والإصلاحات الدفاعية وفقًا للأجندة الرسمية، يبقى السؤال الرئيسي ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق بشأن فرض حظر على واردات النفط الروسية.

وتم تقديم نسخة جديدة من العقوبات إلى القادة قبل القمة، تغطي أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، ومنح استثناءات مؤقتة لبعض الدول لضمان أمن الإمدادات.

بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، للصحفيين، وهو في طريقه إلى القمة، إنه "سمع عن مؤشرات على أنه يمكن أن يكون هناك إجماع" (على فرض حظر على النفط الروسي) بينما أصرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين على إيجاد حل في القمة بشأن المسألة.

كما انتقد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، "السلوك غير المسؤول" للمفوضية الأوروبية بشأن اقتراح العقوبات دون "التفاوض بشكل صحيح" مع الدول الأعضاء.

ووصف أوربان، المعارض الرئيسي للحظر النفطي، النسخة الأخيرة من العقوبات بأنها "نهج جيد" لأنها لا تفرض حظرا سوى على النفط المشحون بحراً ويعفي خط الأنابيب من النفط.

المصدر / الأناضول