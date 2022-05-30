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مصر.. العثور على مئات المومياوات والهياكل الأثرية

30 مايو 2022 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
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شهدت منطقة سقارة التاريخية في مصر، العثور على 250 مومياء و150 هيكل أثري، جميعها تعود إلى سنوات القرن الخامس قبل الميلاد.

وذكرت قناة "صدى البلد" المصرية، أن أعمال التنقيب الأثرية المتواصلة في سقارة التابعة لمدينة الجيزة، أسفرت عن العثور على قطع أثرية تعود إلى حقبة مصر القديمة.

وتعد الاكتشافات المذكورة، الأكبر من نوعها في سقارة منذ عام 2018 الذي شهد بدء أعمال التنقيب الأثرية في المنطقة.

وأفادت "صدى البلد" أن التوابيت الخشبية ذات الألوان المختلفة والتي تحتوي بداخلها 250 مومياءً، عززت من حماية المومياوات ضد الاندثار.

المصدر / الأناضول
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#مصر #مومياء

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