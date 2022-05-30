بايدن: لن نزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية تصل روسيا

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، على أن الولايات المتحدة "لن تزوّد" أوكرانيا بأنظمة صاروخية يمكنها الوصول إلى روسيا.

وقال بايدن: "لن نرسل لأوكرانيا نظام صواريخ يصل الأراضي الروسية"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

جاءت تصريحات بايدن بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، أن إدارة بايدن، سترسل أنظمة صاروخية "بعيدة المدى" إلى أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين -لم تسمهم- قولهم إنه "من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن، الأسبوع المقبل، أنها سترسل إلى أوكرانيا أنظمة صاروخية بعيدة المدى تقول كييف إنها ضرورية لمحاربة الهجوم الروسي في منطقة دونباس".

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الأسلحة المتوقع أن توفرها الولايات المتحدة لكييف "أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS ) وهي قاذفات مدفعية متحركة يمكنها الإطلاق لمسافة تصل لعشرات الأميال".

وتتواصل الروسية الأوكرانية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، ما خلف أزمة إنسانية وأضر بشدة بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم.

وتقول موسكو إن خطط أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) تمثل تهديدا للأمن القومي الروسي، وتدعوها إلى الحياد، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.

المصدر / الأناضول