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الرشق: سنبدد أوهام الاحتلال وأحلامه في السيادة على القدس

30 مايو 2022 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق أنّ الصورة التي أوهم الاحتلال نفسه أنها تمنحه السيادة على القدس، "هي نفسها تفضحه وتظهر هشاشة كيانه"، مشددًا على أنّ شعبنا سيبدّد أوهام الاحتلال وأحلامه في السيادة على القدس المحتلة.

وقال الرشق، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إنّ هذه الصورة تؤكد للعالم أنّ حكومة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه ما هم إلّا لصوصٌ، لا يمكنهم رفع علمهم لبضع ساعات إلّا بأعلى درجات الاستنفار، وبحماية أكثر من سبعة آلاف جندي مدجّجين بالسلاح، ومناورة عسكرية مدة شهر، واستنفار وإغلاق مدن الضفة، ومنع حشود أهلنا من أرضنا المحتلة عام ٤٨، وقمع وتنكيل هستيري ضد أبناء شعبنا.

وأضاف: راية قراصنة وقطعة قماش لا معنى لها، وتحمل وهمًا وحلمًا سيتبدّد ويزول قريبًا، مشددًا على أنّ علم فلسطين سيبقى مرفوعًا خفّاقًا في القدس عاصمةً لدولتنا الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #القدس #عزت الرشق

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