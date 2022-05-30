فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاسم يدعو لفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته في القدس

الاحتلال يعتقل 9 مقدسيين في باب العامود

حماس: تلقينا سيلاً من الاتصالات لمنع الوصول لحرب مع الاحتلال

مراجعات توجيهي 2022 - مبحث اللغة العربية لجميع الفروع

وقفة بغزة تضامناً مع الأسيرين المضربين "العواودة وريان"

وظائف شاغرة في شركة للخدمات الرقمية بغزة

معركة مستعرة مع تقدم القوات الروسية وسط أهم مدن دونباس

المالية بغزة تعلن فتح التسجيل لتسديد رسوم طلاب كلية العودة الجامعية

الاحتلال يحكم بسجن الفنان عدي الزاغة 10 أيام

هيئة مقدسية: الاحتلال فقد هيبته في القدس بثبات المرابطين

إعلان فيسبوك داخلي

الاحتلال يعتقل 9 مقدسيين في باب العامود

30 مايو 2022 . الساعة 16:14 بتوقيت القدس
...
جانب من الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالقدس يوم أمس

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، 9 شبان على الأقل خلال حملة دهم نفذتها في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان من باب العامود، وفرضت إجراءات مشددة وتفتيشا على كل من يمر بالمنطقة.

وتشهد منطقة باب العامود منذ أيام توتراً عالياً بسبب إجراءات قوات الاحتلال التنكيلية في المنطقة لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس، أكثر من 50 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، من محيط باب العامود ومن داخل أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفق ما أفاد به نادي الأسير.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#القدس المحتلة #باب العامود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة