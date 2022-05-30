الاحتلال يعتقل 9 مقدسيين في باب العامود

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، 9 شبان على الأقل خلال حملة دهم نفذتها في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان من باب العامود، وفرضت إجراءات مشددة وتفتيشا على كل من يمر بالمنطقة.

وتشهد منطقة باب العامود منذ أيام توتراً عالياً بسبب إجراءات قوات الاحتلال التنكيلية في المنطقة لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس، أكثر من 50 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، من محيط باب العامود ومن داخل أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفق ما أفاد به نادي الأسير.

المصدر / فلسطين أون لاين