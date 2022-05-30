قاسم يدعو لفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته في القدس

دعا عضو قيادة إقليم الخارج في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هشام قاسم، إلى ضرورة نصرة الأهالي القدس المحتلة، مطالبا المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بفضح جرائم الاحتلال الصهيوني في القدس والأقصى، بمختلف الوسائل والأدوات.

وقال قاسم، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن ما شهدته مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى في الساعات الأخيرة يستدعي تنظيم موجات خاصة في الإعلام العربي والدولي لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما في ذلك تنظيم موجات بث مشتركة مع القنوات الفلسطينية والعربية والدولية.

ودعا إلى المشاركة في حملة رفع العلم في كل منصات مواقع التواصل، وفي كل الميادين والمؤسسات الإعلامية ذات الصلة.

وأوضح قاسم أن أحداث الأقصى تؤكد أن ساحاته المباركة ستكون ميدانا لمواجهات قادمة وقائمة مع الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه، مردفا أن ذلك يستدعي تكاتفا إعلاميا مطلوبا للتصدي لجرائم الاحتلال الصهيوني.

المصدر / فلسطين أون لاين