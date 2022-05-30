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مطلوب مصمم جرافيك وسوشيال ميديا للعمل في شركة بغزة

30 مايو 2022 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة Red Media بغزة يعلن فيه عن وظيفة مصمم جرافيك وسوشيال ميديا - محترف عدد 5 أشخاص .

الشروط المطلوبة/ 

-مهارة عالية في استخدام برنامج Adobe Photoshop

-مهارة عالية في استخدام برنامج  Adobe Illustrator

-معرفة جيدة جيدة في استخدام برنامج Adobe Premiere

-معرفة جيدة في استخدام برنامج Adobe After Effects

المهام المطلوبة/ 

-تصاميم احترافية لمنصات التواصل الإجتماعي (فيس بوك - تويتر - انسغرام - سناب شات - ستوري - هاي لايت).

-تصاميم احترافية لاعلانات الويب والمواقع والمدونات الرقمية.

-تحريك ومونتاج بعض المواد باستخدام برنامج البرمير.

-تحريك وجرافيك واستخدام قوالب مناسبة لأعمال التحريك أو مؤثرات الفيديو.

ملاحظات/ 

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- الراتب حسب الخبرة والكفاءة

- يفضل التقديم للأشخاص الذين لديهم شغف وحب الاستمرارية بالعمل.

- يفضل التقديم لمن لديه روح الإنتماء للفريق والعمل بروح الفريق.

- طبيعة العمل/ دوام كامل 

- ملاحظة سيخضع الموظف لفترة تجريبية مدفوعة بناء على اتفاق مع الشركة.

-أخر موعد للتسجيل : 06/06/2022م.

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