مطلوب مصمم جرافيك وسوشيال ميديا للعمل في شركة بغزة

إعلان توظيف صادر عن شركة Red Media بغزة يعلن فيه عن وظيفة مصمم جرافيك وسوشيال ميديا - محترف عدد 5 أشخاص .
الشروط المطلوبة/
-مهارة عالية في استخدام برنامج Adobe Photoshop
-مهارة عالية في استخدام برنامج Adobe Illustrator
-معرفة جيدة جيدة في استخدام برنامج Adobe Premiere
-معرفة جيدة في استخدام برنامج Adobe After Effects
المهام المطلوبة/
-تصاميم احترافية لمنصات التواصل الإجتماعي (فيس بوك - تويتر - انسغرام - سناب شات - ستوري - هاي لايت).
-تصاميم احترافية لاعلانات الويب والمواقع والمدونات الرقمية.
-تحريك ومونتاج بعض المواد باستخدام برنامج البرمير.
-تحريك وجرافيك واستخدام قوالب مناسبة لأعمال التحريك أو مؤثرات الفيديو.
ملاحظات/
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- الراتب حسب الخبرة والكفاءة
- يفضل التقديم للأشخاص الذين لديهم شغف وحب الاستمرارية بالعمل.
- يفضل التقديم لمن لديه روح الإنتماء للفريق والعمل بروح الفريق.
- طبيعة العمل/ دوام كامل
- ملاحظة سيخضع الموظف لفترة تجريبية مدفوعة بناء على اتفاق مع الشركة.
-أخر موعد للتسجيل : 06/06/2022م.