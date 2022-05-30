وظائف شاغرة في شركة للخدمات الرقمية بغزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أوراكل للخدمات الرقمية بغزة تعلن فيه عن الوظائف الشاغرة التالية:

1- مصمم/ة جرافيك

2- مسوق /ة إلكتروني

3- موظف / ة خدمة العملاء

متطلبات وظيفة المصمم

- يجيد بإحتراف استخدام برامج التصميم (Photoshop – Illustrator– In Design)

- يجيد استخدام برامج المونتاج والفيديو (Premiere Pro - After Effects)

- على دراية بالمستجدات في عالم التصميم والقدرة على اكتساب المهارات وتطوير الذات.

المسؤليات المطلوبة:

- تصميم المطبوعات التجارية.

- تصميم منشورات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل الفيسبوك والإنستقرام والسناب شات والتويتر .

- التعلم المستمر لصقل المهارات وتطوير القدرة على التصميم.

- مهارات اتصال ممتازة والقدرة على التعاون والعمل ضمن فريق.

- اللغات: اجادة اللغة العربية والإنجليزية

نوع الوظيفة: دوام كامل داخل مقر الشركة الكائن في غزة - شارع الوحدة - مقابل ملعب اليرموك - عمارة الأمين 2 الطابق السادس.

طريقة التسجيل

- برجاء إرسال السيرة الذاتية ونماذج الأعمال على الإيميل التالي :

[email protected]

- أو عبر الواتس أب :

https://wa.me/970594304049

- الراتب ثابت ويقدر حسب الكفاءة