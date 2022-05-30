وظائف شاغرة في شركة للخدمات الرقمية بغزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أوراكل للخدمات الرقمية بغزة تعلن فيه عن الوظائف الشاغرة التالية:
1- مصمم/ة جرافيك
2- مسوق /ة إلكتروني
3- موظف / ة خدمة العملاء
متطلبات وظيفة المصمم
- يجيد بإحتراف استخدام برامج التصميم (Photoshop – Illustrator– In Design)
- يجيد استخدام برامج المونتاج والفيديو (Premiere Pro - After Effects)
- على دراية بالمستجدات في عالم التصميم والقدرة على اكتساب المهارات وتطوير الذات.
المسؤليات المطلوبة:
- تصميم المطبوعات التجارية.
- تصميم منشورات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل الفيسبوك والإنستقرام والسناب شات والتويتر .
- التعلم المستمر لصقل المهارات وتطوير القدرة على التصميم.
- مهارات اتصال ممتازة والقدرة على التعاون والعمل ضمن فريق.
- اللغات: اجادة اللغة العربية والإنجليزية
نوع الوظيفة: دوام كامل داخل مقر الشركة الكائن في غزة - شارع الوحدة - مقابل ملعب اليرموك - عمارة الأمين 2 الطابق السادس.
طريقة التسجيل
- برجاء إرسال السيرة الذاتية ونماذج الأعمال على الإيميل التالي :
- أو عبر الواتس أب :
- الراتب ثابت ويقدر حسب الكفاءة