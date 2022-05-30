المالية بغزة تعلن فتح التسجيل لتسديد رسوم طلاب كلية العودة الجامعية

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2021-2022 من مستحقات الموظفين، لذويهم من طلاب كلية العودة الجامعية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وبينت الوزارة خلال تصريح مقتضب عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن المستفيد من التسجيل هم الطلبة المسجلين للفصل بواقع 40% من قيمة الرسوم الفصلية، على أن يكون المستفيد مقسط بنكي لدى بنوك البريد والانتاج والوطني.

وشرحت أن من يحق له الاستفادة من التسجيل طالب كلية العودة الجامعية أو أحد أقاربه (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة أخ-أخت).

وأكدت على أنه سيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من اليوم الاثنين 30/05/2022 وحتى يوم الاثنين 13/06/2022 وذلك بالدخول على موقع الوزارة ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

المصدر / فلسطين أون لاين