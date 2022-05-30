الاحتلال يحكم بسجن الفنان عدي الزاغة 10 أيام

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الإثنين، على الفنان الفلسطيني عدي الزاغة من مدينة نابلس بالسجن لمدة 10 أيام.

وأفاد "مكتب إعلام الأسرى" في تصريح مقتضب، أن الحكم على الفنان الزاغة صدر بذريعة إحيائه حفلا في الداخل الفلسطيني المحتل مؤخرًا دون الحصول على "تصريح".

واعتقلت قوات الاحتلال، الفنان الشعبي في 26 من مايو الجاري، بعد إحيائه حفل زفاف في الداخل الفلسطيني.

وفي العام الماضي، وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، غنى الفنان "الزاغة" مادحا، المقاومة والمتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، لتحصد أغنيته الملايين من المتابعات والمشاهدات.

المصدر / فلسطين أون لاين