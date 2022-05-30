توقع غدًا.. اتفاقية تجارة حرة بين الإمارات و(إسرائيل)

كشفت وزارة الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن (إسرائيل) والإمارات ستوقعان اتفاقية تجارة حرة في دبي يوم غد الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بينهما.

وقالت وزارة الاحتلال إنه "سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من المنتجات، بما في ذلك الأغذية والزراعة ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية، وتشمل اللوائح والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية.

وأقامت الإمارات ودولة الاحتلال العلاقات رسميًا في عام 2020، كجزء من اتفاقيات التطبيع "أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي شملت أيضا البحرين والمغرب، فيما تعد هذه الصفقة التجارية الأولى لـ(إسرائيل) مع دولة عربية.

وأتى الكشف عن اتفاقية التجارة الحرة بعد يوم واحد من الانتهاكات الواسعة التي اقترفها الاحتلال ومستوطنوه في القدس، والمسجد الأقصى.

ويلقى التطبيع الإماراتي والعربي مع الاحتلال رفضا واسعا، واستنكارا على المستويات الشعبية والفصائلية، وعدته المستويات الفلسطينية بأنه طعنة في خاصرة القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين