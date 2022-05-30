"قرعاوي" يدعو أهل الضفة لأخذ زمام المبادرة في إرباك الاحتلال

دعا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، فتحي قرعاوي،الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية لأخذ زمام المبادرة، وأن تكون لهم الكلمة العليا في إرباك الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار الفعاليات والمسيرات دون تراجع.

وقال قرعاوي في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الإثنين: " إن ضعف الاحتلال وتردده، يدفع الفلسطينيين لإكمال مشوارهم نحو الهدف الأسمى والأكبر بتحرير الأرض والمقدسات.

وأشاد بدور أهالي القدس الذين أفشلوا مخططات الاحتلال بتحويل المدينة إلى ساحة للعربدة والاستعراض.

وأضاف: أن "أهل القدس عودوا الجميع على مواقف الصمود والثبات المشرفة أمام الاحتلال، الأمر الذي يجعلهم يرفعون رؤوسهم عاليا بكل مكوناتهم وأطيافهم".

وحيا جماهير الضفة التي لبت نداء القدس، وخرجت في مظاهرات للتعبير عن انخراطهم في الدفاع عن المسجد الأقصى، منوها إلى أنهم أصحاب قضية وموقف ثوري متقدم يجب أن يستمر.

وأوضح أن شباب الضفة هم رجال المرحلة الذين يستحقون الدعم كي تكون لهم السيادة والريادة حتى ينحسر الاحتلال وينكسر.

المصدر / فلسطين أون لاين