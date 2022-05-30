طالع الروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 31 مايو.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلات: الخامسة، والسادسة، والسابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/23) اضغط هنا. وكذلك الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21) اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما ودعت لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، إلى جانب إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين