الاحتلال يخطر بهدم منزلين في مسافر يطا جنوب الخليل

قدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إخطارات بهدم منزلين بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، على أن قوات الاحتلال سلمت المواطن ناجح كعابنة إخطارا بهدم منزله في التجمع البدوي أم قصة، والتي تبلغ مساحته 140 مترا مربعا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أخطرت المواطن محمد إبراهيم الاتيمين، بهدم منزله في منطقة خشم الدرج، وتبلغ مساحته 80 مترا مربعا، بحجة البناء بدون ترخيص.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تمارس سياسة التهجير القسري بحق المواطنين في مسافر يطا، من خلال هدم المنازل والممتلكات والاستيلاء على الأراضي وإتلاف المزروعات والتضيق على المزارعين في مناطق الرعي.

المصدر / فلسطين أون لاين