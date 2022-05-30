مطلوب مندوب مبيعات وسائق للعمل لدى شركة مواد غذائية في مدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة متخصصة في مجال توزيع المواد الغذائية بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها إلى مندوب مبيعات وسائق حسب الشروط التالية:

أولا: موظف مندوب مبيعات

الشروط:

- يتمتع بشخصية قادرة على التأثير والتسويق وذي خبرة في مجال المبيعات والتسويق

-حسن المظهر .

-من سكان مدينة غزة.

- القدرة على تحمل ظروف العمل.

- القدرة على العمل الميداني .

ثانيا: وظيفة سائق

الشروط:

- يمتلك رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

- لديه خبرة في طرق مدينة غزة.

- أن يكون من سكان مدينة غزة.

- معرفة جيدة بالقراءة والكتابة.

طريقة التقديم للوظائف:

- على من يجد في نفسه الكفاءة، إرسال السيرة الذاتية على الإيميل

[email protected]

- لمزيد من الاستفسارات التواصل على رقم

٠٥٩٥١٦٦٦٧٧

أو

٠٥٩٧٣٨٥٠٢٦

آخر موعد للتقديم يوم الأحد الموافق ٥/٦/٢٠٢٢