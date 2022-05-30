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مطلوب مندوب مبيعات وسائق للعمل لدى شركة مواد غذائية في مدينة غزة

30 مايو 2022 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة متخصصة في مجال توزيع المواد الغذائية بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها إلى مندوب مبيعات وسائق حسب الشروط التالية:

أولا: موظف مندوب مبيعات

الشروط: 

- يتمتع بشخصية قادرة على التأثير والتسويق وذي خبرة في مجال المبيعات والتسويق

-حسن المظهر .

-من سكان مدينة غزة. 

- القدرة على تحمل ظروف العمل.

- القدرة على العمل الميداني .

ثانيا: وظيفة سائق 

الشروط:

- يمتلك رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

- لديه خبرة في طرق مدينة غزة.

- أن يكون من سكان مدينة غزة.

- معرفة جيدة بالقراءة والكتابة.

طريقة التقديم للوظائف:

- على من يجد في نفسه الكفاءة، إرسال السيرة الذاتية على الإيميل

[email protected]

- لمزيد من الاستفسارات التواصل على رقم

٠٥٩٥١٦٦٦٧٧

أو

٠٥٩٧٣٨٥٠٢٦

آخر موعد للتقديم يوم الأحد الموافق ٥/٦/٢٠٢٢

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