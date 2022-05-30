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أزمة جديدة أمام الأهلي في مباراة نهائي إفريقيا اليوم.. هذه تفاصيلها

30 مايو 2022 . الساعة 12:57 بتوقيت القدس
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أزمة جديدة تلوح في الأفق، قبل ساعات من انطلاق نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

وأكدت إدارة الأهلي المصري، تسلم البعثة 2500 تذكرة فقط للجماهير المصرية، من أصل 10 آلاف كانت مخصصة لهم لحضور النهائي.

وسيقام نهائي البطولة على استاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، مساء الإثنين، وأكدت المصادر تدفق الآلاف من جماهير الأهلي للمغرب لحضور المباراة المرتقبة.

وطلب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ورئيس بعثته تدخل السفارة المصرية في المغرب للعمل على تسهيل وتأمين دخول جماهير الأهلي في مباراة الغد ضد الوداد.

ووجه رئيس النادي الأهلي طلبه إلى السفير المصري في المغرب ياسر عثمان بتكثيف التواصل مع الجهات المعنية، في إطار التنسيق الكامل مع السفارة المصرية بحسب وصف الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن البعثة بذلت جهدا كبيرا في التواصل مع مسؤولي كاف واللجنة المنظمة للمباراة خلال الساعات الماضية للحصول على بقية التذاكر، ولكنها لم تتلق أي استجابة.

ولا تزال هناك أعداد كبيرة من الجماهير المصرية في حاجة إلى تذاكر لدخول المباراة، ولهذا جاء تواصل رئيس الأهلي المبكر مع السفارة المصرية لتفادي أية أزمات عند دخول الجماهير غدا، والعمل على تأمينها وسلامتها في الوقت ذاته.

ومن ناحيته، كشف العامري فاروق نائب رئيس الأهلي، عن الأزمة التي يواجهها النادي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، كاشفا عما قاله له مندوب الاتحاد في ملعب التدريبات.

وأوضح فاروق: "من اللحظة الأولى قيل إننا سنحصل على 10 آلاف تذكرة، ومثلهم للوداد، وحين سألنا عن بقية التذاكر قيل إنها ستطرح للعامة".

وتابع العامري: "ما هي العامة؟ الجمهور المغربي؟ قالوا لنا لا سنطرحه عبر نظام طرح التذاكر، قبل أن يتم غلقه حكرا على الجمهور المغربي. إذا أراد شخص حجز تذكرة قبل مجيئه من مصر لن يتمكن من ذلك".

المصدر / وكالات
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#أزمة #الأهلي #الوداد المغربي #نهائي إفريقيا

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