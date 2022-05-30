عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات انطلقت من جهة باب المغاربة، وصولا إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد.

ويأتي هذا الاقتحام غداة اقتحام واسع للمسجد الأقصى شارك فيه نحو 1800 مستوطن، سبق مسيرة الأعلام التهويدية لمناسبة ما يسميه الاحتلال ومستوطنوه يوم "توحيد القدس".

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين