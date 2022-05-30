إعلام عبري: جيش الاحتلال يتمرن في قبرص لمواجهة حزب الله

أفاد الإعلام العبري أنه بالاشتراك بين المخابرات والقوات البرية والبحرية، يتدرب جيش الاحتلال الإسرائيلي للقتال ضد "حزب الله" اللبناني في أراض أجنبية.

وفي تقرير له، أفاد موقع "معاريف" الإسرائيلي بأنه "في نهاية الأسابيع الثلاثة الأولى من تمرين "عربات النار"، يبدأ الأسبوع الأخير من التدريب اليوم (أمس الأحد)، ويتركز في تدريب "ما وراء الأفق" في قبرص، حيث يتمرن جيش الاحتلال الإسرائيلي على سيناريو قتالي ضد حزب الله".

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال قائلا: "تجري التدريبات بالتعاون مع الجيش القبرصي، وهي عنصر مهم في الحفاظ على كفاءة القوات لمجموعة متنوعة من حالات الطوارئ.. التعاون بين الجيوش يساعد على زيادة الاستقرار الإقليمي والقدرة على التعامل مع التحديات المشتركة".

هذا وتمت الإشارة لمشاركة التمرين قوى كثيرة، منها الذراع البحري والذراع البري وجناح المخابرات، وسيتم تنفيذه في تضاريس مختلفة، مثل الظروف القروية الريفية وكذلك في الظروف الجبلية"، وفق قناة "i24" الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين