132 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و114 حالة تعافٍ، في الفترة ما بين 22 إلى 29 أيار الجاري.

وأوضحت الصحة في تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن 123 إصابة سجلت في الضفة الغربية، و9 إصابات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها سجلت 106 حالات تعاف في الضفة، و8 حالات في غزة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال هذه الفترة.

وبينت أن نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم بلغت 62.7% في الضفة، و35.5% في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين