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مسيرة استفزازية للمستوطنين جنوب نابلس

30 مايو 2022 . الساعة 10:53 بتوقيت القدس
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مستوطنون يرفعون العلم الإسرائيلي في مسيرة لهم بالضفة (أرشيف)

شارك مئات المستوطنين، اليوم الإثنين، في مسيرة استفزازية، نظمت قرب حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المستوطنين من مستوطنة "إيتمار" نظموا مسيرة استفزازية رفعوا خلالها أعلام دولة الاحتلال، وتوجهوا من "معبر" بلدة عورتا إلى حاجزة حوارة، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.

وفي سياق متصل، ذكر شهود عيان أن الطريق الواصل بين جنين ونابلس، يشهد انتشارا لعشرات المستوطنين.

ونظم آلاف المستوطنين ما عرف بمسيرة "الأعلام"، مساء الأحد، في القدس، بمناسبة ذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة، قبل أن تندلع مواجهات أسفرت عن إصابة 79 فلسطينيا واعتقال 50 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حاجز حوارة #مسيرة استفزازية #مسيرة أعلام

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