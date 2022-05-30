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إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب طولكرم

30 مايو 2022 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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قناصة الاحتلال يستهدفون الفلسطينيين

أصيب عامل فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري، غربي طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن "القوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب حاجز الطيبة العسكري، جنوب غربي طولكرم، أطلقت النار تجاه العامل أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله في الداخل المحتل عام 1948، عبر اجتياز فتحة في الجدار الفاصل".

ويشار إلى أن قوات الاحتلال دفعت مؤخرا بتعزيزات عسكرية إلى محيط جدار الفصل المقام على أراضي المواطنين شمال وجنوب وغرب طولكرم، لمنع العمال من التوجه إلى أماكن عملهم بالداخل المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الضفة #رصاص الاحتلال #عامل فلسطيني

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