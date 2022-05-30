55 عملية إطلاق نار وإلقاء عبوات حارقة ومتفجرة في الضفة

وثقت مصادر فلسطينية، حدوث 55 عملية إطلاق نار وإلقاء عبوات حارقة ومتفجرة "أكواع"، ومفرقعات نارية، تجاه جنود الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأحصت المصادر في الساعات الـ24 الماضية، 191 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 19 جندياً ومستوطناً إسرائيلياً، أغلبهم في القدس المحتلة التي تعرضت يوم أمس لهجمة واسعة من المستوطنين.

وفي التفاصيل، نفذ مقاومون 12 عملية إطلاق نار استهدفت مواقع عسكرية وحواجز ومركبات وحافلات إسرائيلية في مختلف مناطق الضفة ردًا على مسيرة الإعلام الإسرائيلية.

كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال والمستوطنين بـ35 عبوة متفجرة، ألقيت أغلبها على الحواجز العسكرية في الضفة وخاصة في جنين ونابلس.

كذلك تصدى مواطنون للمستوطنين في 17 موقعاً، وألقيت الزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية صوب قوات الاحتلال والمستوطنين في 18 نقطة مواجهة.

وعمت المظاهرات والمسيرات 33 منطقة، فيما اندلعت مواجهات ألقيت خلالها الحجارة على قوات الاحتلال في 94 نقطة.

المصدر / فلسطين أون لاين