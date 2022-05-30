إسلام أباد تنفي زيارة وفد باكستاني لـ(إسرائيل)

نفت الخارجية الباكستانية، الأحد، تقارير حول زيارة أجراها وفد تابع لها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وردا على استفسارات وسائل إعلامية، رفض عاصم افتخار المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية "رفضا قاطعا فكرة قيام أي وفد باكستاني رسمي بزيارة (إسرائيل)".

وأوضح المتحدث أن "الزيارة تم تنظيمها من قبل منظمة غير حكومية أجنبية ليس لها مقر في باكستان"، في إشارة إلى زيارة قام بها وفد باكستاني أمريكي ونظمتها منظمة شراكة غير حكومية، مقرها (إسرائيل)، تحت شعار "تعزيز السلام في الشرق الأوسط".

وجاء بيان الخارجية الباكستانية في أعقاب تصريحات للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، الذي وصف خلال خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، الزيارة بأنها "تجربة رائعة، ومثال أظهر تغييرا كبيرا في علاقات (تل أبيب) مع العالم الإسلامي".

وأوضح البيان أن "موقف إسلام أباد من القضية الفلسطينية واضح ولا لبس فيه، ولا يوجد تغيير على الإطلاق في سياسة باكستان التي يوجد إجماع وطني كامل عليها"

وأضافت أن إسلام أباد تدعم "بثبات حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وفي السياق نفسه، قال وزير التنمية الباكستاني إحسان إقبال، في تغريدة عبر تويتر، إنه لم يقم أي وفد "رسمي أو شبه رسمي" من باكستان بزيارة (إسرائيل).

وأضاف الوزير: "المشاركون باكستانيون أمريكيون وقد عرفوا أنفسهم، وسياسة الحكومة الباكستانية واضحة وهي لا تعترف بدولة (إسرائيل)".

المصدر / وكالات