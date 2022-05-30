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أبل تضيف ميزة جديدة "منتظرة" إلى شاشات هاتفها المقبل

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أبل تضيف ميزة جديدة "منتظرة" إلى شاشات هاتفها المقبل

30 مايو 2022 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
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تخطط شركة أبل الأمريكية إلى إضافة ميزة جديدة إلى شاشات هاتفيها المقبلين آيفون 14 برو، وبرو ماكس بحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية.

وبحسب الوكالة فإن أبل تخطط لإضافة ميزة "وضع التشغيل الدائم" لشاشات هاتفيها الجديدة لتكون مشابهة لما هو موجود في الساعات الأحدث التي أصدرتها الشركة. وستعمل هذه الميزة بشكل مشابه لما هو موجود في ساعات أبل الحديثة بدءا من الجيل الخامس منها. وفقاً لموقع "الحرة".

وحسب صفحة الدعم الخاصة بشركة أبل يعني "وضع التشغيل الدائم" أن يكون الوقت مرئيًا دائمًا، بالإضافة إلى واجهة الساعة أو أحدث تطبيق نشط. وللحفاظ على معدل البطارية، فإن أبل تخطط لاستخدام شاشات مخصصة لذلك، مثل تلك التي تستخدمها في ساعاتها.

وذكرت الوكالة أن هذه الميزة قد يتم إضافتها في نظام التشغيل "أي أو أس 16"، من خلال تحديث شاشة القفل.

وكان من المتوقع أن تضيف أبل هذه الميزة بدءا من إصدارات آيفون 13، لكن الشركة أجلت إطلاقها، بحسب الوكالة.

المصدر / وكالات
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#آيفون #أبل #هواتف #آيفون 14 برو

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