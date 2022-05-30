احذر الإفراط في تناول هذا المشروب الضار بالكلى والقلب

تعتبر المشروبات الغازية أمرا أساسيا لدى الكثير منا بعد وجبة دسمة، وقد يفرط في تناولها ظناً أنها تساعد على الهضم، وهذا الاعتقاد خاطئ، ما قد يضر بصحته.

وتحتوي عبوة واحدة من هذه المشروبات على 39 جرامًا من السكر، لذا فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب العديد من المضاعفات الصحية للإنسان، وفقا لما نقله مصراوي عن موقع eatthis، مثل:

- زيادة الوزن

- الإصابة بتسوس الأسنان

- تكوين حصوات الكلى.

- ألم المفاصل

- الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

- ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار

- الإصابة بالسرطان

- الشيخوخة

كما حذرت دراسة نشرتها صحيفة إندبندنت" البريطانية نقلا عن مجلة "جاما إنتيرنال ميديسين"، من أن تناول كوبين من المشروبات الغازية يوميًا قد يسبب الوفاة، حيث قامت بتحليل بيانات ما يزيد على 450 ألف شخص تخطى متوسط أعمارهم الـ50 عاما، في 10 دول أوروبيّة، وتابعهم الخبراء على مدى 16، سُجِّل خلالها أكثر من 41 ألفاً و600 حالة وفاة.

وكشفت الدراسة: "9.3% من الذين شربوا أقل من كوب واحد من المشروبات الغازية شهرياً فارقوا الحياة خلال الـ 16 عاماً، المدة التي استغرقتها الدراسة، مقارنة مع 11.5% من الذين شربوا كوبين أو أكثر من كوب بسعة 250 ملليليتراً يومياً، مشيرة إلى أن عوامل أخرى أثرت على النتائج، كمؤشر كتلة الجسم والنظام الغذائيّ والنشاط البدني والتدخين والتعليم".

لكن الدراسة أوضحت: "المشروبات الغازيّة ليست هي السبب الوحيد لزيادة خطر الموت المبكر".

المصدر / وكالات