فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أردوغان: يجدد عزم بلاده إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا

قوة خاصة تختطف المطارد فادي دراغمة من طوباس

لافروف: العقوبات على روسيا معدة منذ فترة طويلة ومن غير المرجح رفعها

ظهور شبح كبير يثير الرعب في إسكتلندا

عصير الطماطم يساعد في الوقاية من السرطان

علاج جديد يعزز نمو الشعر ويقضي على "الصلع"

النونو: هنية يرفض إعطاء ضمانات عما ستؤول إليه ردود الفعل الفلسطينية

مراقبون: مسيرة اليوم محاولة فاشلة لفرض سيادة الاحتلال على الأقصى

القيادي شديد يثمن ثبات المرابطين في القدس ومقارعتهم مسيرة الأعلام

القيادي صوافطة: سيادة الاحتلال في القدس مصطنعة يحرسها آلاف الجنود

إعلان فيسبوك داخلي

بعد أيام من الإفراج عنه من سجون السلطة

قوة خاصة تختطف المطارد فادي دراغمة من طوباس

30 مايو 2022 . الساعة 03:14 بتوقيت القدس
...

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، الأسير المحرر المطارد فادي عبد الرزاوق دراغمة (22 عامًا) من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية أن قوة خاصة إسرائيلية من "المستعربين" اختطفت المطارد دراغمة من أمام منزله، ونقله إلى جهة مجهولة.

وكانت أجهزة السلطة أفرجت عن دراغمة مؤخرًا بعد اعتقاله والاعتداء عليه بالقرب من مسجد التوحيد في مدينة طوباس.

والمطارد دراغمة، مطارد، أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال، خمس سنوات، وجريح تعرض للإصابة خلال مواجهات مع الاحتلال.0

وتعرض دراغمة للاعتقال السياسي لدى أجهزة أمن السلطة، حيث أمضى ٤٣ يوما وتعرض للاستدعاء في أكثر من مناسبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#أمن السلطة #الاحتلال الإسرائيلي #فادي دراغمه

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة