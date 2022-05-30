قوة خاصة تختطف المطارد فادي دراغمة من طوباس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، الأسير المحرر المطارد فادي عبد الرزاوق دراغمة (22 عامًا) من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية أن قوة خاصة إسرائيلية من "المستعربين" اختطفت المطارد دراغمة من أمام منزله، ونقله إلى جهة مجهولة.

وكانت أجهزة السلطة أفرجت عن دراغمة مؤخرًا بعد اعتقاله والاعتداء عليه بالقرب من مسجد التوحيد في مدينة طوباس.

والمطارد دراغمة، مطارد، أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال، خمس سنوات، وجريح تعرض للإصابة خلال مواجهات مع الاحتلال.0

وتعرض دراغمة للاعتقال السياسي لدى أجهزة أمن السلطة، حيث أمضى ٤٣ يوما وتعرض للاستدعاء في أكثر من مناسبة.

المصدر / فلسطين أون لاين