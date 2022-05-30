النونو: هنية يرفض إعطاء ضمانات عما ستؤول إليه ردود الفعل الفلسطينية

أوضح طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن بعض الأطراف بدأت الاتصال برئيس الحركة الأخ إسماعيل هنية من أجل العمل على احتواء الموقف، وعدم تدهور الأمور أكثر مما جرى حسب قولهم.

غير أن رئيس الحركة أكد لهذه الأطراف أن ما جرى في القدس والمسجد الأقصى لن يغتفر، وأن المقاومة ستواصل طريقها حتى اجتثاث الاحتلال عن أرضنا وقدسنا.

وأكد النونو رفض رئيس الحركة أن يعطي تعهدا أو ضمانات لأي طرف لما يمكن أن تكون عليه الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، بل إن ما جرى هو اعتداء على كل مسلم وحر في هذا العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين