القيادي صوافطة: سيادة الاحتلال في القدس مصطنعة يحرسها آلاف الجنود

أكد القيادي في حركة حماس فازع صوافطة، اليوم الأحد، أن سيادة الاحتلال في مدينة القدس، هي سيادة مصطعنة يحرسها آلاف الجنود المدججين بالسلاح.

وأضاف أن ما يحصل اليوم في القدس هو تأكيد على أن السيادة لأصحاب الأرض وللمرابطين الصامدين في ساحات المسجد الأقصى، وأن الاحتلال لا يمكن أن تكون له سيادة على أرضنا ومقدساتنا، رغم كل قمعه وعدوان مستوطنيه.



وأوضح صوافطة أن ما تشهده ساحات الأقصى وشوارع القدس، من عربدة وتحدي لمشاعر ملايين المسلمين، هو سلوك عدواني يسعى من خلاله الاحتلال لتثبيت حقائق جديدة على الأرض، وكسر القواعد التي فرضتها معركة سيف القدس.

وتوجه بالتحية للمرابطين في ساحات الأقصى وشوارع القدس، الذين يدافعون عن ملايين المسلمين في كل أرجاء العالم، معربا عن ثقته بالمقاومة الفلسطينية، التي تكون حاضرة دائما لصد عدوان الاحتلال.



المصدر / فلسطين أون لاين