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كتلة الصحفي الفلسطيني: من الضروري الاستمرار في تعرية الاحتلال

29 مايو 2022 . الساعة 20:15 بتوقيت القدس
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أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني، اليوم الأحد، على أهمية دور الإعلام الفلسطيني في توجيه وتحشد الجماهير لمواجهة العنجهية التي تمارس تجاه المسجد الأقصى وباحاته.

وقالت الكتلة في بيان لها، " نؤكد ضرورة الاستمرار في تعرية الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق شعبنا، وتسليط الصورة بشكل أكبر على ما يجري في باحات المسجد الأقصى".

ودعت المؤسسات الإعلامية العربية والدولية إلى أخذ دورها في ما يجري في القدس والعمل على التوثيق والنشر المتواصل لما يجري في القدس من إجل المساعدة في إدانة الاحتلال وتجريمه.

وطالبت كتلة الصحفي جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على الاحتلال لكف ممارساته وانتهاكاته تجاه الصحفيين، ما يمثل اختراقاً واضحاً لكل المواثيق والأعراف الدولية.

وأضافت "إن الناظر لوقائع الأحداث في القدس المحتلة، يفرض علينا كوسائل إعلام إلى ضرورة العمل والاستمرار في نقل الصورة والانتهاكات التي تمارس إضافة للدور المنوط بنا لاستنهاض وتحشيد الجماهير والعالم تجاه ما يجري في المدينة المقدسة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال

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