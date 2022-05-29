مسيرات أعلام فلسطينية في القطاع رداً على مسيرة المستوطنين

شارك آلاف المواطنين، في مسيرات أعلام انطلقت بعد عصر اليوم في مناطق عدة بقطاع غزة، رفضاً لمسيرة الإعلام الصهيونية التي ينظمها مستوطنون متطرفون في مدينة القدس المحتلة.

ورفع المشاركون في المسيرات التي دعت لها حركة حماس، الأعلام الفلسطينية، ولافتات كُتب على بعضها "الأقصى خط أحمر"، و"لبيك يا أقصى"، كما ردووا هتافات منددة بالاحتلال ومستوطنيه.

وقال محمد أبو عسكر، القيادي في حماس، "إن "القدس لها رجالها الذين يدافعون عنها، ومن خلفهم مقاومة تحفظها".

وأضاف في كلمة له بمسيرة انطلقت في مخيم جباليا شمالي القطاع: "إذا كان الإسرائيليون يبحثون عما يسمّونه لمّ الشمل، وتوحيد القدس، فنقول لهم: إن القدس كلها أرض فلسطينية إسلامية موحّدة، لا فرق بين شرقيّها ولا غربيّها".

وتابع: "لا مجال لالتقائنا مع الصهاينة على هذه الأرض؛ فالقدس لنا ولن يرفع فوقها إلا علم فلسطين".

بدوره، قال علاء الدين البطة، رئيس بلدية خان يونس، جنوبي القطاع، "إن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية ولا يمكن لنا أن نتنازل عنها مهما تعاظمت التضحيات".

وأدان البطة في كلمة له خلال مسيرة انطلقت بمدينة خان يونس "الانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس، والإجراءات الرامية إلى تهويدها وطمس المعالم الإسلامية فيها".

كما شارك المئات من المواطنين في مسيرات دعت لها حماس، بمدينة رفح جنوبي القطاع، ومنطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي الضفة الغربية والقدس أيضاً، انطلقت مسيرات أعلام فلسطينية مساء اليوم، ردا على مسيرة أعلام الاحتلال في القدس.

ففي القدس المحتلة، انطلقت مسيرة أعلام فلسطينية ترافقها هتافات غاضبة في شارع صلاح الدين بالقدس، تزامنا مع مسيرة الأعلام الصهيونية.

وأعقب المسيرة في شارع صلاح الدين اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان، والذين هتفوا رفضا لانتهاكات الاحتلال واعتداءاته، وأكدوا على إسلامية القدس وعروبتها.

وفي رام الله، انطلقت مسيرة أعلام فلسطينية من دوار المنارة وسط المدينة، نصرةً ودعماً للمرابطين في مدينة القدس المحتلة.

وتوجهت المسيرة نحو حاجز "بيت إيل" العسكري المقام على أراضي مدينة البيرة، رافعين الأعلام الفلسطيني، واندلع على إثرها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي الخليل، انطلقت مسيرة أعلام فلسطينية، جابت شوارع المدينة، وتخللها هتافات للمقاومة ولقائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار.















المصدر / الأناضول- فلسطين أون لاين