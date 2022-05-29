اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، نحو 30 مواطناً على الأقل، من داخل المسجد الأقصى ومحيطه بالقدس المحتلة، بينهم 9 شبان اعتقلوا من شارعي صلاح الدين والرشيد بالمدينة، خلال قمع الاحتلال مسيرات احتجاجية على مسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس.

وقال نادي الأسير، في بيان مقتضب، إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 22 مواطناً من داخل المسجد الأقصى ومحيطه.

وأشار النادي إلى أن الاعتقالات في تزايد جراء استمرار عمليات القمع.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت بعد عصر اليوم ثلاثة شبان من شارع صلاح الدين، خلال اعتدائها على مسيرة أعلام فلسطينية نظمها الأهالي احتجاجاص على مسيرة أعلام المستوطنين.

وفي وقت سابق اليوم، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1044 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، خلال فترة الاقتحامات الصباحية التي امتدت لنحو 4 ساعات.

وبحسب أرقام منظمات "الهيكل" المتطرفة، فإن 1800 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى خلال الفترة الصباحية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في صفوف المرابطين في باحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين.

المصدر / وكالات