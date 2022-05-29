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بالصور مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة والقدس

29 مايو 2022 . الساعة 18:16 بتوقيت القدس
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جانب من المواجهات مع الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس عصر اليوم

اندلعت مواجهات شديدة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة عصر اليوم الأحد، بالتزامن مسيرة الأعلام الاستيطانية التي تنطلق حاليا في مدينة القدس المحتلة.

أبرز المواجهات اندلعت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، إثر اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة الأعلام الفلسطينية التي انطلقت في الشارع احتجاجاً على مسيرة الأعلام الاستيطانية.

وفي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة في حاجز بيت أيل العسكري.

وذكرت مصادر محلية، أن الشبان يرشقون قوات الاحتلال بيت أيل بالحجارة والزجاجات، في حين يرد جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص المطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بالرصاص المطاطي والاختناق.

كما اندلعت عصر اليوم، مواجهات في قرية النبي صالح غرب مدينة رام الله، تخللها رشق قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات في أكثر من محور من المدينة، تركزت أشدها في بلدة حجة شرق قلقيلية.

وسجلت نابلس حضوراً بارزاً في مواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين في أكثر من محور من المحافظة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، مساء اليوم، عند دوار دير شرف غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال، أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، تجاه الشبان.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين انتشروا على طريق جنين- نابلس بالقرب من بلدة دير شرف ومارسوا أعمال عربدة في المكان.

كما اندلعت مواجــهـــات في بلدتي بورين وحوارة جنوب نابلس، تخللها رشق الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما أسفر عن ثلاث إصابات.

وأفادت مصادر طبية، أن مواطنين اثنين على الأقل أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخر بشظايا، فيما أصيب سبعة بحالات اختناق خلال مواجهات في حوارة.

وأضافت المصادر، أن سبعة مواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وآخرين بحروق من قنابل الغاز خلال مواجهات في بورين

وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اندلعت مواجهات في بلدة تقوع شرق المدينة، مع قوات الاحتلال تركزن على المدخل الشمالي لبيت لحم.

وذكرت مصادر طبية، أن عدداً من المواطنين أصيبوا بالاختناق، خلال المواجهات.

يذكر أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت عشرات المواجهات وعمليات المقاومة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، استهدف فيه الشبان قوات الاحتلال والمستوطنين، رداً على مسيرة الأعلام الصهيونية.

حجة قليقلية.jpg
 

مواجهات بيت ايل.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #نابلس #الضفة الغربية

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