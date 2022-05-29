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المطران عطا الله حنا: الكنائس المسيحية ترفض وتتصدى لمسيرة الأعلام الاستفزازية

29 مايو 2022 . الساعة 18:14 بتوقيت القدس
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المطران عطالله حنا

أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، اليوم الأحد، على موقف الكنائس المسيحية في القدس الرافض لمسيرة الأعلام الاستفزازية.

وأوضح عطا الله أنّ اقتحامات المسجد الأقصى استهداف للكلّ الفلسطيني، وأنّ القدس تحولت إلى بؤرة احتلالية.

وأضاف: "المسيحيون ينتمون لمدينة القدس ويدافعون عنها ونرفض اقتحامات المستوطنين، والقدس لأهلها ولن تكون للمستوطنين الصهاينة".

وشدّد على أنّ مسيرة الأعلام مسيرة استفزازية عدائية تؤكد على ضعف الاحتلال، مؤكدًا على أنّ الاحتلال لن يستطيع تغيير الواقع في القدس والمسجد الأقصى.

وأردف: "ما شاهدناه اليوم يشير إلى هشاشة الاحتلال الذي سينهار قريبًا، فالفلسطينيون بوحدتهم وتلاحمهم قادرون على تحقيق تطلُّعاتهم الوطنية.

كما أعرب عن ثقته الكبيرة بشعبنا وبالمقدسيين الذين يدافعون بكلّ بسالة عن قضيتهم العادلة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #مسيرة الأعلام

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